"طلبتك قد سمعت" عنوان اجتماع الأقباط في المرقسية الليلة

تقيم الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، نشاطها الروحي، المعروف كنسيًا بـ"اجتماع الصلاة" اليوم الأربعاء، بعنوان "طلبتك قد سمعت" ذلك في إطار الفعاليات التي تقام بمناسبة نهضة الصوم الميلاد المجيد، بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يترأس القداس آباء الكنيسة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية ومن المقرر أن يليه درس الكتاب المقدس حول شرح وتفسير إحدى مبادئ الإنجيل في هذه الفترة الروحية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وشهدت إقامة الفعاليات الروحية، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.