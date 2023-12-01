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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

راعي الكنيسة المصرية بالكويت : مصر قادرة على مواجهة أى صعاب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية في الكويت، أن مصر على مدى تاريخها ستبقى دائما نسيج واحد متماسك قادر على مواجهة أي صعاب، مشيرا إلى حرص الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الانتخابية.

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ووجه القمص بيجول عقب مشاركته اليوم الجمعة في الانتخابات الرئاسية بلجنة الكويت وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت الشكر لسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت على التعاون وتسهيل مهام الناخبين في الإدلاء بصوتهم والاهتمام بكبار السن والسيدات خلال أعمال التصويت.

وأشار إلى أن المسئولية واجب وطني داخلنا ولا ترتبط بمركز أو بمنصب ولكنها تنبع من داخلنا لتحمل المسئولية من أجل رفعة شأن الوطن.

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