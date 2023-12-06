الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة مارمينا الأثرية تستضيف فعاليات نهضة "صوم الميلاد"

كنيسة مارمينا الأثرية
كنيسة مارمينا الأثرية

تستضيف كنيسة مارمينا الأثرية بمنطقة فن الخليج، الفعاليات الرعوية، من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس بمناسبة  نهضة صوم الميلاد المجيد،  غداً الخميس، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

 

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يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يستمر الفعاليات لمدة ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

 

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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