الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نشاط روحي في المرقسية بمناسبة نهضة الصوم.. تفاصيل

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية

تفتح الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، أبوابها لاستضافة نشاطها الروحي،  غدا الخميس، في إطار الفعاليات التي تقام بمناسبة نهضة الصوم المجيد، ذلك  بمقرها  في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا  من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

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البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة ابي سيفين الأثرية..الليلة

يترأس القداس  آباء الكنيسة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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