البحيرة جاهزة لمارثون الانتخابات الرئاسية

تواصل محافظة البحيرة أستعدادها لاستقبال الإنتخابات الرئاسية حيث بدء العد التنازلى والتى تبدء يوم 10 من الشهر الحالى ولمدة ثلاث أيام.

وكثفت المحافظة الجولات الميدانية لكافة القيادات بالمحافظة لتفقد المقرات الإنتخابية والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين وذلك فى إطار إستعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستنطلق إعتباراً من الأحد القادم 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

وقام اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة البحيرة بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالمقرات واللجان الإنتخابية بمركز حوش عيسى بمدارس ( الثانوية بنات - الشهيد يحيى الجزار الرسمية لغات - الشهيد عز الدفراوي الابتدائية) بحضور عمر لبيب - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى .

وأكد السكرتير العام على رفع درجة الإستعداد والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة

وشدد بدر على تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين بالعملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

مشيرًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر لهم ،والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية.