"الوعى والمشاركة الانتخابية" ندوة بمركز شباب قنا

أكد الدكتور على الدين عبدالبديع القصبي، استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، أهمية المشاركة الإنتخابية في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان؛ لافتا إلى أن هذه الأهمية تكمن في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي والمشاركة في صنع القرار. جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التى نظمها مركز شباب مدينة قنا "استاد قنا الرياضي"، بعنوان "الوعى والمشاركة الايجابية فى الانتخابات"، بإشراف أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس إدارة المركز، وإبراهيم أحمد محمود، أمين الصندوق، وحاضر فيها الدكتور على الدين عبدالبديع القصبي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، وحضور المحاسب هشام قدوس مصطفى، المدير العام ببنك أبوظبي .

وقال الدكتور على الدين عبدالبديع القصبي، إننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديمقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر لاستكمال مسيرة البناء فى الجمهورية الجديدة.

وتحدث "القصبى" عن أهمية الوعي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وتناول ماهية المشاركة السياسية، والمشاركة السياسية بين علمي السياسة والاجتماع، و أوجه وأهداف ودوافع المشاركة السياسية، وأهمية المشاركة السياسية بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، واستعرض متطلبات المشاركة السياسية ومراحلها، ومستوياتها، وخصائصها، وأبرز التحديات والتهديدات التي تدفع بضرورة تفعيل المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه أكد أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، أهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات، خاصة واننا نستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10 ، 11 ، 12 من شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم ركائز الاستقرار والتنمية والبناء، لمواجهة التحديات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وحظيت الندوة بتفاعل كبير من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه الندوة ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة .

وشهد الندوة الدكتور أحمد حمدى شورة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا سابقا، والدكتور محمد على حسن مدير ادارة الشباب والرياضة بقنا، وإبراهيم أحمد محمود، أمين الصندوق بمركز شباب مدينة قنا، ومحمد شاكر مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالي إبراهيم وعواطف العسيلي مشرفي الندوة وعلى نبيل من موظفى الاستاد، وعادل كمال ستاورو المدير التنفيذي السابق للمركز، ومصطفى قاسم مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بقنا، ويوسف رجب مدير مجمع اعلام قنا، ووالدة الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة السيدة سناء بشاري، وحمدى القبانى، ومحمد نبيل عيسى، ومحمد محمود الجبلاوي، وممدوح السنبسي، والدكتور أحمد أبوالفضل، وإيمان سيد منصور، ومحمد رمضان بمديرية الشباب والرياضة، ودعاء عز مساعد، وإسراء عبدالرسول السايح، وسهام فارس، وإيمان حسن أبو مقلة، وطلاب معهد الخدمة الاجتماعية بقنا، وشباب yly بمديرية الشباب والرياضة.