سيناريو خيالي.. الفيحاء السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

مازالت لعبة كرة القدم تضفى مزيدا من المتعة والاثارة على متابعيها، وظهر هذا جليا حينما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودى من حجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة دورى أبطال آسيا بنسخته الحالية، بسيناريو مجنون.

وتأهل الفيحاء رفقة الأندية السعودية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الهلال والاتحاد والنصر بعد اكتساح نظيره بختاكورالاوزبكي خارج الديار بـ 4 أهداف لهدف.

سيناريو خيالي سبب تأهل الفيحاء السعودي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الغريب فى تأهل الفيحاء أنه كان يحتاج إلى عدة احتمالات لكى يصعد للدور ثمن النهائي من البطولة.

ولكي يصعد فريق الفيحاء السعودي يجب ان تتحقق سيناريوهات بدوري ابطال آسيا وهو ما وصل اليه الفريق ليصعد الى ثمن نهائي البطولة.

1ـ فاز الفيحاء على بختاكورالاوزبكي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط في المجموعة الاولى.

2ـ خسر بيرسبوليس الإيراني من الدحيل القطري وتَجَمد رصيده على 8 نقاط في المجموعة الخامسة.

3ـ وتعادل النصر بمشواره في دور المجموعات خارج ارضه مع استقلول الطاجيكي بهدف لمثله ليرفع رصيده الى 14 نقطة متصدرا المجموعة الخامسة، ليحتل استقلول المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

4ـ حسم التعادل نتيجة مباراة السد القطري مع ناساف الأوزبكي.

5ـ هزيمة الشارقة الاماراتي بهدفين مقابل هدف على يد الفيصلى الاردنى.

6ـ تمكن فريق الدحيل من تحقيق فوزا صعبا على بيرسبوليس الإيرانى.

مشوار الفيحاء السعودي بدوري أبطال آسيا

استهل الفيحاء السعودي مشواره بدوري أبطال أسيا بالخسارة أمام نادي أهال بهدف نظيف بالجولة الأولى.

وخسر بالجولة الثانية على يد باختاكور بهدفين دون رد، قبل ان يتلقي الهزيمة أمام العين الاماراتي برباعية مقابل هدف في الجولة الثالثة.

وواص نادي الفيحاء مسلسل الهزيمة بالخسارة في الجولة الرابعة على يد العين بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

واستطاع لاعبو الفيحاء في تحقيق فوزا مهما أمام نادي أهال في الجولة الخامسة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على باختا كور بالجولة السادسة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولي بعد الجولة الأخيرة بدوري أبطال أسيا كالتالى:

1ـ العين الاماراتي برصيد 15 نقطة

2ـ الفيحاء السعودي برصيد 9 نقاط

3ـ باختا كور برصيد 7 نقاط

4ـ نادي اهال برصيد 4 نقاط

الفرق المتأهلة لثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي، الفيحاء السعودي، ناساف كارشي الإيراني، الاتحاد السعودي، سباهان اصفهان الإيراني، الهلال السعودي، نافباخور الأوزبكي، النصر السعودي، بانكوك يونايتد التايلاندي، كاواساكي فرونتالي الياباني، بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي،