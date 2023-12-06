سلة الأهلي يلتقي سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره سموحة ، في مواجهة مرتقبة مساء اليوم الأربعاء ، تقام لحساب منافسات ذهاب نهائي ‏دوري المرتبط للمحترفين.‏





وتنطلق صافرة المواجهة في تمام السادسة مساءًا ، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسبقها مواجهة فريقي المرتبط بين ‏الناديين في الرابعة عصرًا.‏



وفي إطار استعدادات الفريق الأحمر للقاء ، يعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لسلة الأهلي ، محاضرة أخيرة للاعبين قبل بدء عمليات الإحماء، لمراجعة آخر المهام الفنية ‏المطلوبة خلال المباراة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.‏

. وشهد مران الفريق الأخير ، حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية مكثفة، أعقبها مجموعة ‏من التدريبات التخصصية في إطار التحضير الأمثل للمباراة.‏

سوبر يد الأهلي والزمالك بالإمارات ..

وعلى صعيد منافسات الألعاب الأخرى ، تستضيف دولة الإمارات مواجهة كأس السوبر المحلي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك ، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل.

كان الفريق الأحمر قد واصل تدريباته بالأمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وخاض لاعبو الأحمر تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.

وعقد المدير الفني الإسباني ليد الأهلي ديفيد ديفيز، محاضرة مع اللاعبين قبل بدء مران الأمس، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.