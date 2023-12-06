موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري وصيفًا بـ 3 نقاط.

وحقق الأهلي انتصارًا في أولى الجولات على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، ثم تعادل إيجابي في ثاني الجولات أمام يانج أفريكانز بتنزانيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

مران الأهلي الأخير ..

وعلى صعيد مران الأهلي ، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وعلى هامش التدريبات الجماعية ، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

يأتي ذلك في التوقيت الذي أدى خلاله ثلاثي حراسة مرمى الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وانتظم ياسر إبراهيم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

وواصل دافع الأهلي محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.