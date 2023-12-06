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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

30 ألف متفرج في مباراة الأهلي وبلوزداد الجزائري

ماهر همام
ماهر همام

كشف ماهر همام، نجم الأهلي السابق، عن عدد جماهير النادي الأهلي في لقاء شباب بلوزداد بملعب برج العرب.

ونشر ماهر همام على صفحته "فيس بوك": 30 ألف مُشجع لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على ملعب برج العرب .

ووصلت بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء أمس الثلاثاء الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

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