أوكرانيا: وفاة وإصابة 10 أشخاص في هجوم روسي على منطقة خيرسون خلال 24 ساعة

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين، أن الجيش الروسي قصف منطقة خيرسون، 101 مرة خلال الـ 24 ساعات الماضية؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله: إنه خلال اليوم الماضي، قام الجيش الروسي بـ 101 هجوم، وأطلق 510 قذائف من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز شاهد.

وبحسب بروكودين، فقد ضرب الجيش الروسي مناطق سكنية ومنشأة طبية في خيرسون ومستودعا إنسانيا ومنشأة طبية وأراضي لواء جرارات في منطقة بيريسلاف.. كما وردت تقارير عن إصابة أربعة أطباء نتيجة غارات الجيش الروسي على المرافق الطبية في منطقة خيرسون أمس.

من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية لقيادة البحرية الأوكرانية - في بيان لها - بأن روسيا نشرت أربع سفن حربية في البحر الأسود، ولم يكن لدى أي منها قاذفات صواريخ.

وذكر البيان، أنه "اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 6 ديسمبر 2023، كانت هناك أربع سفن معادية في البحر الأسود، وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف، وسفينتين معاديتين في البحر المتوسط".. ولم تكن هناك حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر".

وفي سياق متصل أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد بلاده لا تحقق التأثير المطلوب، ولكنها تخلق مشاكل للشركات الأمريكية.

وقال الدبلوماسي الروسي، تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مواطنين وشركات من روسيا ودول أخرى، وفقا لوكالة (تاس الروسية) إن "العقوبات لا تجدي نفعا ضد روسيا.. الاقتصاد الروسي يقف بثبات على قدميه ويتطور.. أي محاولات لإجبارنا لتغيير سياستنا محكوم عليه بالفشل. وهذه حقائق واضحة يتفق عليها جميع المهنيين الحقيقيين".

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في واشنطن "أن آلاف القيود المناهضة لروسيا تخلق مشاكل خطيرة للقطاع الخاص الأمريكي، والشركات والمؤسسات تخسر بسبب مغادرة السوق الروسية والتخلي عن موارد الطاقة، فضلا عن السلع الأخرى.

وأضاف "من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية، فإن واشنطن، باستخدام عصا العقوبات، تضحي في الواقع بمصالح حلفائها - هذه المرة بلجيكا وقبرص وهولندا وألمانيا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إضافة 13 فردا و20 شركة إلى قائمتها السوداء لروسيا وبيلاروسيا.. ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة السوداء مواطنون من روسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وهولندا والسويد، وتشمل قائمة الكيانات القانونية شركات من بيلاروسيا وقبرص وبلجيكا وهولندا والصين.