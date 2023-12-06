"الإسعافات الأولية" دورة تدريبية لطلاب كلية حقوق قنا

نظّمت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، ورشة عمل بعنوان “ الإسعافات الأولية”، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس الجامعة ، و الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ، والدكتور محمد رشدى، عميد الكلية والدكتور عباس مصطفى عباس ، منسق الأنشطة الطلابية، وبإشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وعرّفت الدكتورة رانيا باهى ، الطلاب على الإسعافات الأولية اللازمة، واستعرضت أسس الإسعافات الأولية ومبادئها، ومهارات التعامل مع حالات الإغماء والاختناق والتسمم ، إلى جانب كيفية التعامل مع حالات الكسور والحروق، وتشخيص حالات النزيف، والإنعاش القلبي الرئوي.

وأكدت أن الهدف من الإسعافات الأولية هو المحافظة على حياة المصاب، ووقف حدوث الأذى أو الضرر عنه، وتعزيز الشفاء من خلال توفير العلاج الأولي للإصابة.

وجرى التدرب على كيفية إنقاذ حياة المصاب، وأن عملية الإسعاف الأولى ليس بحاجة إلى مهارات أو تقنيات طبية عالية، حيث يكفي المسعف التدرب على مهارات القيام بالإسعاف من خلال استعمال الحد الأدنى من المعدات والمهارات، وتناولت الورشة الإسعافات الأولية في حالة إصابة الرأس، والكسور، والجروح، وفقدان الوعي (الإغماء) وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا المجال.

وتم التركيز على الإجراءات السليمة والصحيحة الواجب اتباعها لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب دون إلحاقه بالأذى، كما ركزت الورشة ايضاً على الإسعافات الأولية المتعلقة بالنوبات والسكتات القلبية، والاختناقات لشدة خطورتها على الحياة.

وأوضحت المدربة، أن الشخص الذي لديه معرفة بالإسعافات الأولية من الممكن أن يساهم في إنقاذ حياة مصاب بمثل هذه النوبات، كما تطرقت الورشة للطريقة الصحيحة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام مانيكان طبي لتحقيق فهم أفضل لهذه العملية.

وحضر الورشة عدد كبير من طلاب الكلية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس. يذكر أن الورشة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر والطالب عبد الله الحسانى ،محمود هشام ، محمد جهلان، محمد عزت ، محمد تمام ،على هارون ، عبد الله ياسين.