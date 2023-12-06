قطار إسباني يسطر نهاية حياة طالب بجرجا

توفي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج صدمه قطار اسباني حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين جرجا وبرديس وجرى نقل الجثة لمشرحة جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا باصطدام القطار إسباني [ القاهرة – أسوان ] بالمدعو / أحمد ا ا ح- سن 18 طالب – ومقيم دائرة المركز بين محطتي جرجا وبرديس - دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والده "أيوب . ا . ح . ع" 58 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .