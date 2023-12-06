6.2% انخفاضا في أرباح المصرية لنظم التعليم الحديثة

كشفت لقوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 6.23% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 5.48 مليون جينه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي