1.6 % تراجعًا في سهم "أوراسكوم كونستراكشون" المملوك لعائلة ساويرس ببورصة مصر

بعد ضجة نقل ملكية "ساويرس" للإمارات

سهم شركة اوراسكوم كونستراكشون"بي الـ سي" المقيد بالبورصة المصرية، والذي تبلغ ملكية ناصف ساويرس به نسبة (34.4849%)، وسميح أنسي ساويرس (11.799%)، ونجيب ساويرس (5.5153%)، تركة الراحل أنسي ساويرس (0.0086%) شهد تراجعًا ملموسًا خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية الضجة المثارة حول نقل ملكية "ساويرس" إلى "الأمارات".

وكان قد أثار أعلان رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نقل مكتب عائلته إلى أبوظبي ردود فعل غاضبة في مجتمع سوق المال، حيث أشير إلى أن الملياردير المصري سيعيد مقر مجموعة "NNS" إلى سوق أبوظبي العالمية، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

تراجع سهم الشركة بنسبة 1.6% ، حيث تراجع من سعر 187 جنيها إلى 183 جنيها، من خلال تداولات وصلت نحو43 ألف عملية بقيمة 8 ملايين جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال إن تراجعات السهم طبيعية، نتيجة عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة خلال الفترة الحالية، بعد وصول الأسهم إلى ارقام قياسية من وجهة نظر المستثمرين.