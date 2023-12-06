سعر السكر اليوم الأربعاء في سوق الجملة

سعر السكر.. تشهد أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية وسوق الجملة، ثباتًا لدى تجار الجملة، ويأتي ذلك عقب تسجيل تراجع ملحوظ خلال تعاملات أمس، بنحو 1000 جنيه، بالنسبة للسكر الأبيض "قطاع خاص"، كما استقر سعر الكيلو لدى المستهلكين، علاوة على ذلك هدوء واستقرار بأسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات.

وفي سياق متصل قالت النيابة العامة، في بيان رسمي لها، إنها قررت تسليم 590 طنًا من السكر لوزارة التموين والجهات التابعة لضخها في الأسواق وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق، أسعار الوسكر خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد وتطرأ على الساحة السلعية داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما أسعار السكر التي ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية وتسببت في ازمة لدى المستهلك لارتفاع اسعارها، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

سعر السكر اليوم الاربعاء

السكر

السكر الأبيض "قطاع خاص"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 43,000 جنيه للطن.

السكر "الحكومي"

وثبت سعر طن السكر ، ليسجل سعر الطن عند 27,000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ21,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 23,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 50 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث سجل عقد مارس 2024 عند 24.86 سنت للرطل، بانخفاض 0.10 سنت، وقت كتابة الخبر.

وهبط هامشيًا عقد مايو 2024، بنحو 0.06 سنت، ليسجل 23.97 سنت للرطل.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

انكمشت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث نزل عقد تداول شهر مارس 2024، عند 690.20 دولار للطن، بتراجع 1.30 دولار، وقت كتابة هذا الخبر.

وتراجع عقد تداول مايو 2024، ليسجل 671.30 دولار للطن، بانخفاض قدره 1.70 دولار.