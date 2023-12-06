مكتبة مصر العامة بقنا تنظم زيارة لمدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي

نظمت مكتبة مصر العامة بقنا، زيارة لمدرسة العلم والإيمان الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي شمالي قنا، وذلك في إطار مواصلة مكتبة مصر العامة بقنا جولاتها بمدارس محافظة قنا، وذلك بهدف تعظيم قيمة القراءة والاطلاع لدى التلاميذ وطلاب المدارس، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وضم فريق المكتبة، محمد كساب مدير إدارة نظم المعلومات، ومحمد حامد منسق مكتبة مصر المتنقلة، ومحمود حيدر مدير العلاقات العامة، والدكتورة إيناس محمد مدير مكتبة الطفل، كان في استقبالهم عبدالرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائى، ووائل كرم نصر الله موجه أول المكتبات بإدارة نجع حمادي التعليمية، وجيهان عبد الفتاح مديرة المدرسة، وإيمان عباس منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة.

وأكد محمد كساب مدير إدارة نظم المعلومات، أن محاور الزيارة كانت نبذة عن مكتبة مصر العامة بقنا، وكيفية الاشتراك بها، ودورها في المجتمع القنائي، والتعريف بأنشطة المكتبة وكيفية عمل العضوية السنوية والاشتراك بها، واشتمل برنامج اليوم علي "ورش حكي / إطلاع داخلي"، كما تم توجيه دعوة لزيارة المدرسة للمكتبة.

من جانبهم أبدى تلاميذ المدرسة سعادتهم البالغة بالزيارة، التي اطلعوا من خلالها على مجموعة من الكتب القيمة في مختلف المجالات العلمية، والثقافية، والترفيهية، التي تتضمنها المكتبة المتنقلة، وسط حالة من البهجة والسرور، مطالبين بتكرار الزيارة للمدرسة في أقرب وقت.