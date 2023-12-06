بالأسماء.. اختبارات المتقدمين لمسابقة التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن موعد بدء اختبارات التصفية الأولية التحريرية لمسابقة التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية (لغات) لعام 2023م.

وقالت الأوقاف، إن الاختبارات تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء الموافق 13/ 12/ 2023م، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وكذا صورة من المؤهل الدراسي (مع إحضار الأصلين للاطلاع عليهما)، ولا يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

أضافت الأوقاف، أنه يتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها.

وزارة الأوقاف المصرية

وجاءت الأسماء كالتالي

م الاسم المديرية اللغة

1. محمد مجدي علي محمد علي عمر الإسماعيلية الإنجليزية

2. محمد يوسف أحمد حسن الأقصر الإنجليزية

3. رمضان السيد إبراهيم حسن البحيرة الإنجليزية

4. سامي محمود عبد التواب سيد بور سعيد الإنجليزية

5. أشرف حسين عبد الناصر أحمد جنوب سيناء الإنجليزية

6. عبد الله طه أحمد سوهاج الإنجليزية

7. عبد الكريم محمد حنفي محمود درويش السويس الإنجليزية

8. عبد الغني فتحي عبد الغني إبراهيم السويس الإنجليزية

9. محمد محمدي بدوي مجاهد السويس الإنجليزية

10. أحمد موسى محمد محمد الشرقية الإنجليزية

11. محمد عبد الفتاح محمد محمد عطية حرب الشرقية الإنجليزية

12. أحمد محمود طاهر عبد النور الفيوم الإنجليزية

13. محمد أحمد محمود محمد القاهرة الإنجليزية

14. حسن سعيد حسن رميح البحر الأحمر الفرنسية

15. عبد الغني محروس عبد الغني عبد الله السويس الفرنسية

16. أشرف محمد إسماعيل محمد الدقهلية الفرنسية

17. عبد الله محمد عبد الستار فهمي الدقهلية الألمانية

والوزارة تتمنى للجميع التوفيق والسداد