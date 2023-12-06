أسعار القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسوق المصرية

أسعار القمح.. تشهد أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، وهذا عقب التراجع التي شهدته خلال تعاملات الخميس 23 نوفمبر، بمقدار 200 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تصريحات تلفزيونية، "نعمل على توعية الفلاحين بأهمية زراعة القمح، نستهدف زراعة 3 ملايين و900 ألف فدان قمح العام الحالي"، متابعًا أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة الإنتاجية.

وتابع الوزير: "نناشد الفلاحين بالاهتمام بزراعة القمح، الدولة تقدم تيسيرات للفلاحيين لزراعة القمح، التقاويم المعتمدة تساهم في زيادة مواجهة التغيرات المناخية".

وأوضح أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعلن عن سعر استرشادي للقمح من أجل طمأنة الفلاح، قائلًا إن هذا السعر يمكن زيادته من قبل الدولة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الاربعاء عند تاجر الجملة

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,800 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو، حيث نزل عقد مارس 24، لتداول الذرة ليصل إلى 630 سنتًا لكل بوشل بمقدار هبوط 1.25 سنت، (وقت نشر هذا الخبر).

وانكمش عقد مايو 2024، لتداول الذرة بمقدار 1.25 سنت، ليسجل 642.75 سنت لكل بوشل.