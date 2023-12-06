مدير تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء غرفة العمليات المركزية

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء غرفة العمليات المركزية المشكلة بديوان عام؛ لمتابعة أعمال غرف العمليات الفرعية المشكلة من جانب مدير عام الإدارة، بالمدارس التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، المكلفة بمتابعة سير العمل داخل لجان الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الأحد المقبل الموافق 10 من ديسمبر حتي يوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتورعفت محمد وزيري، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان الإدارة، يكون عملها متابعة غرف العمليات الفرعية المشكلة خلال وقت سابق.

واستعرض المدير العام، أخر تحديثات تمت في اللجان الانتخابية، كما ناقش خلال الاجتماع التقارير الواردة من اللجان المشكلة من قبل مدير عام الإدارة، للمرور علي مدارس الإدارة المخصصة لجان انتخابية للوقوف علي مدي جاهزيتها للعملية الانتخابية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.