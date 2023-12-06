أسعار الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية

أسعار الذرة.. استمرت أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في اسواق الجملة والمحلية، في الاتجاه نحو تسجيل الاستقرار، على مستوى جميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، بعدما شهدت انخفاضًا،خلال تعاملات الإثنين الماضي، بنحو 300 جنيه للطن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إنه تم الإفراج عن 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة 24.5 مليون دولار، وإضافات أعلاف بت 3.6 مليون دولار.

وتعتبر الذرة الصفراء، من أكثر العناصر التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر الطن في مصر يوميًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء عند التاجر

الذرة

الذرة البرازيلي

استقر سعر الذرة البرازيلي لتسجل قيمته الشرائية 12,800 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني لتسجل قيمته الشرائية 12,800 جنيه.

الذرة الأوكراني

ولم يتغير سعر الذرة الأوكراني، لتبلغ القيمة الشرائية للطن 11,800 جنيه.

الذرة التركي

كما خيم الهدوء والثبات علي سعر طن الذرة التركي، ليصل عند 12,700 جنيه.

أسعار الذرة عالميا

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذرة ببداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو، حيث زاد عقد ديسمبر 23، لتداول الذرة ليصل إلى 470 سنتًا لكل بوشل بمقدار ارتفاع 1.5 سنت، (وقت نشر هذا الخبر).

وانتعش عقد مارس 2024، لتداول الذرة بمقدار 0.25 سنتًا، ليسجل 490.75 سنت لكل بوشل.