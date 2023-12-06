تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس

ناقشت الدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس والدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف وقيادات المنظومة الصحية والسكان واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتقرر إعداد جدول زمني لبدء العمل بتفعيل المنظومة بالسويس، و التأكيد على نقل الخدمات الطبية تدريجيًا من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر، بحي فيصل، على مدار 24 ساعة.

وأكد اللقاء أهمية تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية القريبة من مسكنهم ليستفيدوا من الخدمات الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحي بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس والدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف وقيادات المنظومة الصحية.

وسيتم نقل طوارئ الأطفال إلى مجمع السويس الطبي اعتبارًا من الأحد 10 ديسمبر، والحضانات اعتبارًا من الأحد 17 ديسمبر، ونقل طوارئ النساء والتوليد اعتبارًا من الأحد 17 ديسمبر، والقلب والقسطرة يوم الأحد 24 ديسمبر، والطوارئ والحوادث للكبار اعتبارًا من الأحد 31 ديسمبر.

وطالبت محافظة السويس المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بسرعة التوجه إلى أقرب وحدة رعاية صحية لعنوان سكنهم لتسجيل بياناتهم على المنظومة ليتمكنوا من الانتفاع بكل الخدمات الطبية وتم وضع الرقم الساخن للاستعلام 15344.