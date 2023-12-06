ضبط طن سكر مجهول المصدر قبل تهريبه للسوق السوداء بالزقازيق

وجهت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بتشكيل حملة تموينية موسعة، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شارك في الحملة عبدالباسط عبد النعيم وكيل المديرية، والسيد بلاسي مساعد مدير المديرية، وذلك بالاشتراك مع إدارة تموين مدينة الزقازيق والمكونة من عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، وأحمد مرسي رئيس الرقابة التموينية، ومحمد الفرماوي المفتش بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل شيفرولية محملة بسكر أبيض نقي بكمية قدرها طن واحد سكر مجهول المصدر، وغير مصحوب بفواتير شراء، وغير مدون على العبوات الحاوية للسكر سعر البيع للمستهلك.

وتم تحرير المحضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق، ضد سائق السيارة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، ووضعها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية، لحين صدور قرار من النيابة العامة بهذا الشأن.

وتمكنت الحملة أيضا من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع بإحدى الجمعيات الاستهلاكية لقيامه ببيع سكر أبيض أزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على عدد 11 كيلو جرام سكر على ذمة المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.