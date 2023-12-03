منها ارتفاع تكلفة الاشتراكات.. تحديات تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر

يعد نظام التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين.

ولكن، رغم أهمية هذا المشروع، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات، أبرزها وفق الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة عدم شمول جميع المواطنين، وارتفاع تكلفة الاشتراكات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ونقص التمويل اللازم للمشروع.

التحديات الرئيسية

وقال خليل، إن عدم شمول جميع المواطنين يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد تم تطبيق النظام حتى الآن فقط في ثلاث محافظات، وهي بورسعيد والاسماعيلية والأقصر، وهذا يعني أن ملايين المواطنين المصريين لا يزالون غير مشمولين بالتأمين الصحي الشامل، وبالتالي لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يستحقونها.

ارتفاع تكلفة الاشتراكات

وأوضح خليل ، أن تكلفة الاشتراكات تمثل تحديًا آخر يواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد نص القانون على أن العمالة غير المنتظمة تدفع اشتراكًا كل ثلاثة شهور قيمته 7% من الحد الأدنى للأجور، وهذا المبلغ يعتبر مرتفعًا بالنسبة للكثير من العمالة غير المنتظمة، حيث يصل إلى 700 جنيه كل ثلاثة شهور.

نقص التمويل

وحسب خليل فأن نقص التمويل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. فقد نص الدستور المصري على أن الإنفاق على الصحة يجب أن يمثل 3% من الناتج المحلي.

ولكن، في الواقع، لا يتجاوز الإنفاق على الصحة في مصر 1.25% من الناتج المحلي. وهذا يعني أن هناك نقصًا في التمويل يصل إلى 1.75% من الناتج المحلي.

يرى خليل، أن الحل الرئيسي لتحديات نظام التأمين الصحي الشامل في مصر هو توفير التمويل اللازم للصحة.

وأوضح خليل أن توفير التمويل اللازم سوف يحل أغلب المشاكل الصحية، مثل تنفيذ التأمين الصحي الشامل وبناء المستشفيات وعدم هجرة الأطباء والتمريض.

ووفق خليل فأنه يتطلب نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجهه، ومن أهمها عدم شمول جميع المواطنين، وارتفاع تكلفة الاشتراكات، ونقص التمويل.