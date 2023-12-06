محافظ الدقهلية يوجه باستقبال وفد طالبات مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بالمنصورة

وجه أيمن مختارمحافظ الدقهلية، باستقبال وفد طالبات مدرسة أحمد زويل بالمنصورة ووفد المدرسة المرافق لهم؛ لتفقد وزيارة متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدي التلاميذ ، وليتعرفو علي تاريخ وإنجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات ليكونوا قدوه لهم في مستقبلهم .

وضم وفد المدرسة المشرف علي الزيارة الاستاذه نورا ماهر واماني حسن وصبري عبد العزيز ورافقهم أثناء الزيارة أشرف عويس و سارة نبيل إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمحافظة .

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، أن برنامج المبادرة المشار اليها "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، هذا بالاضافة الى الاعلام من ابناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية، وكذلك تعريف الابناء بحجم الانجازات وبالمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ علي المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.

يأتي ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وضرورة نشر الوعي بين المواطنين لتعميق مفهوم الانتماء لمصرنا الغالية، وتنفيذًا للمبادرة التى أطلقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحت شعار "اعرف بلدك" والتي تستهدف غرس روح الانتماء في نفوس النشئ من تلاميذ وطلاب المدارس من ابناء محافظة الدقهلية.