يواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، في المبارة التى تجمع بين الفريقين في اطار الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيديرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

في خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

في خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، دوكو

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يقع أستون فيلا في المركز الرابع بالترتيب برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.