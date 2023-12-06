مرصد الأزهر يحذر من تحركات إسرائيلية لنزع سلطة الوقف الإسلامي على الأقصى

حذر مرصد الأزهر من دعوات إسرائيلية متطرفة لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك عشية «عيد الحانوكا" مضيفا أنّ حرب جوج وماجوج- גוג ומגוג» التوراتية حاضرة بقوة في المشهد الإسرائيلي وتحركاتهم ضد المسجد المبارك.



أشار مرصد الأزهر إلى أنّ شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة «مسيرة المكابين» بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ«عيد الحانوكا» اليهودي الخميس المقبل، في السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان «طرد الوقف من جبل الهيكل»، التي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك

تأجيج وتيرة الحرب الدينية



اكد مرصد الأزهر أن منظمات الهيكل المزعوم واليمين المتطـرف الصـهيـوني يسعى لاستغلال العدوان الغاشم على قطاع غـزة وانشغال العالم بأسره بما يحدث داخل القطاع، لطرد الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى المبارك، والمضي قدمًا في تأجيج وتيرة الحرب الدينية لتسريع قدوم حرب "جوج وماجوج- גוג ומגוג" التور.اتية، وإقامة الهيـكل المزعوم على أنقاض مصلى قبة الصخرة.

على الجانب الآخر أوضح أمين عام البحوث الإسلامية د. نظير عياد أن الإسلام سلك مسلكا فريدًا في الحديث عن بناء الإنسان؛ وذلك من خلال تركيزه على محاور متعددة، متى اختل واحد منها اختل بناء الإنسان، من خلال البناء العقدي، والبناءُ الروحي، والبناء العلمي والمعرفي، والبناء الأخلاقي، والبناء البدني والجسدي



اشار أمين عام البحوث الإسلامية مشيرًا إلى منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان، وإعداده إعدادا متكاملا ومتناسقا في جميع الجوانب والمجالات، بدءا من تصحيح المفاهيم والتصورات والمعتقدات، ومرورا بالجوانب الأخرى الروحية والمعرفية والخلقية، ووصُولا إلى البدنية، حيث إن هذه المجالاتُ مترابطةٌ، ويُكَمِّلُ بعضُهَا بعضًا.

أوضح أمين البحوث الإسلامية خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين بالقاهرة أن غاية القرآن الكريم من بناء الإنسان على هذه الصفة، وتلك الكيفية المتكاملة الجوانب هي تأهيله، ليكون صالحًا في نفسه، مصلحًا لغيره، قادرًا على أداء الغاية التي من أجْلها خلق، المتمثلة في ممارسة استخلاف العمرانِ، وفق مراد الله عزَّ وجلَّ.



مؤكدا على دور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه، من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية الشاملة التي تستهدف الفكر الإنساني.