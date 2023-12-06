وزير الشباب والرياضة يلتقى بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال خلال زيارته لدولة قطر

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الي العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.

وعقب وصوله التقى سعادة السيد محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال.

كما التقي ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من(٢-١٤)ديسمبر الجاري، وهي إحدى بطولات التصنيف العالمي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاءت قائمة المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:- “كريم أبو كحلة وزن -89 كجم، ياسر أسامة وزن -102 كجم، محمود حسني وزن -102 كجم، نعمة سعيد وزن -71 كجم، سارة سمير وزن -81 كجم”.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته لقطر، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولين من الجانب القطري، لبحث سبل دعم وتطوير التعاون بين البلدين.



