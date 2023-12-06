الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بجنوب سيناء

تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ...

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار " قيمنا من تراثنا" ، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بمراكز ( التنمية الشبابية بشرم الشيخ / الساحل ) بمحافظة جنوب سيناء ، بمشاركة ٣٠٠ من النشء.

وتهدف المبادرة إلي تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،التعرف على القيم الدينية ( الإسلامية ، المسيحية ) وكيفية تطبيقها على أرض الواقع ، والتعرف على قيم الحضارة المصرية القديمة ،والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء.

وحاضر الفعاليات الدكتور محمد العيونى من علماء الأزهر الشريف ، والدكتور عماد مهدى السيد عضو اتحاد الأثريين.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تفاعلية حول القيم الخلقية الإسلامية ، حتمية الاخلاق للإنسان ، نماذج من القيم الخلقية مثل الاتحاد ونبذ الفرقة ، والتى شملت جميع مجالات الحياة ، الإيجابية وكيف نطبقها فى حياتنا ونبذ السلبية

وتضمنت فعاليات الورشة الثانية توضيح معالم سيناء ، سبب تسمية سيناء بهذا الاسم ، ماالحكمة فى طمع الكثير فى سيناء الحبيبة ؟ عرض نماذج من القيم الخلقية للحضارة المصرية القديمة ، وتناولت محاور مثل الهوية والانتماء ، وعرض لآثار محافظة جنوب سيناء ،الاخلاق عند العسكرية عند أجدادنا المصرية القديمة.

بينما تضمنت فعاليات الورشة الثالثة عرض لمسرح العرائس وورش الحكى والذى يحمل في طياته العديد من القيم بصورة عملية للنشء و انتهت الفعاليات بالرد على الأسئلة والاستفسارات التى وردت في أذهان النشء من الحضور.