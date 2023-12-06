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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي وأستون
مانشستر سيتي وأستون فيلا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام أستون فيلا مساء اليوم، في المبارة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة  أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

 ليفربول وشيفلد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون أمام برينتفورد9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

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