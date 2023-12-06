سعر الدولار مقابل الجنيه بمستهل التداولات الصباحية اليوم الأربعاء

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاربعاء في البنوك المصرية ولاشركات المصرفية، استقرارًا، بالارغم من الارتفاعات الغير متوقعة الذي شهدها في السوق السوداء خارج مراقبة البنك المركزي، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ثباتا في البنك الأهلى اليوم ليقف عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بشكل يومي وبصورة لحظية، للوقوف على أخر التغيرات التي تطرأ على الساحة السعرية لاسيما الدولار الذي يشهد تغيرات سريعة، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

دولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، سجل ثباتًا ملحوظًا ببنك قناة السويس اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقر في بنك المصرف المتحد الأربعاء 6 ديسمبر، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، حقق هدوءًا في بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقر في البنك الأهلى اليوم الأربعاء 6 ديسمبر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى، سجل استقرارًا في بنك مصر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولارفى البنك التجارى الدولي:

سعرالدولار مقابل الجنيه المصرى ، استقر في البنك التجارى الدولي، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، سجل ثباتًا في البنك المصرى الخليجى اليوم الأربعاء 6ديسمبر 2023، حيث سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، في بنك hsbc، سجل استقرارًا اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى اليوم الأربعاء 6 -12-2023:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ، سجل استقرارا في مصرف أبوظبى الإسلامى عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، حقق ثباتا في بنك قطر الوطنى الأهلى، حيث سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.