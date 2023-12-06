الصحة الفلسطينية: مستشفى كمال عدوان به 100 شهيد وإسرائيل تمنعنا عن دفنهم

أعلن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، أنّ مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بها جثمان أكثر من 100 شهيد، ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدفنهم، متابعا أنّ شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية، حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الصحة الفلسطينية

وأضاف مدير الصحة الفلسطينية، أنّ مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على كل من يتحرك داخله، كما أنّ جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

أعداد القتلى والجرحى

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ أعداد القتلى والجرحى في غزة تتزايد كل لحظة، ونريد توفير خروج آمن لآلاف الجرحى من قطاع غزة.

يذكر أن قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت بسقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم جباليا شمالي غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن الأسرى.