طلاب جامعة سوهاج يشاركون في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"

شارك وفد طلابي بجامعة سوهاج، فى فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس ٢٠٢٣)، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن المعرض يقام بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية فى الفترة من ٤ حتى ٧ من ديسمبر الجاري، بمشاركة ٤٠٠ عارض من كبري الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح "البرية، البحرية، الجوية".

وثمن رئيس الجامعة، تنظيم الدولة المصرية لهذا الحدث المهم، والذى يفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيديكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية فى العالم، كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العالمية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مضيفاً أن المعرض يتم تنظيمه من قبل شركة AWE الرائدة فى تنظيم الفعاليات الدولية بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد النعماني، أهمية هذا المعرض والذي يعكس قوة مصر في مجال الصناعات الدفاعية، ويعد الحدث الدفاعي والأمني الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيداً بتدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز MEKO-A200 والتي تعد الأكثر تطوراً فى السلاح البحرى المصرى، حيث تعمل على تعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الإقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أن وفد الجامعة يضم ٤٠ طالبًا وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الوفد من إدارة رعاية الشباب المركزية، مشيداً بفعاليات المعرض وما يوفره من فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والأنظمة فى مجال التسليح، ومشاهدة تقنيات البحث والإنقاذ والمراقبة والمعدات التكتيكية الحديثة من مختلف دول العالم.

وأعرب الطلاب عن سعادته بما شاهدوه من المنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية، والتي تعد من أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، والتي تم عرضها للمرة الأولى، فضلاً عن كونها "صٌنعت بأياد مصرية بنسبة 100%.