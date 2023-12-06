مواقف الدقهلية بدون رقابة.. وتعريفة الأجرة على مزاج السائقين

شهد موقف سيارات مركز بنى عبيد بالدقهلية، حالة من الإرتباك والفوضى، بعد رفع سائقي السيارات تعريفة الأجرة، ما تسبب في نشوب مشادات كلامية حادة، ومشاجرات بين السائقين، نتيجة غياب الرقابة على تلك المواقف لإجبار سائقي سيارات الأجرة على الإلتزام بالتعريفة التى تضعها إدارة المواقف ورجال المرور.

الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمواصلات الداخلية" السيرفيس- التوك توك" التى شهدت ارتفاعًا مضاعفًا للتعريفة المتعارف عليها والمعلنة، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب، لدى المواطنين الذين طالبوا بضرورة وضع تعريفة ركوب محددة للمواصلات.

وقال مصطفى النجار من أهالى المركز، إن السائقين رفعوا الأجرة بطريقة جنونية ما أثار غضب المواطنين وطلاب الجامعة الذين دخلوا فى مشادات كلامية مع السائقين، احتجاجا على انفلات التعريفة، خاصة مع إصرار السائقين على مضاعفتها، وسط مطالبات من الأهالى بضرورة فرض رقابة مشددة على المواقف وإلزام السائقين بالتعريفة التى حددتها المحافظة.

وأشارمحمد إبراهيم -مواطن- إلى تقديم الأهالى العديد من البلاغات عن سائقين رفعوا الأجرة، ولم يتم التعامل معها بجدية ولم بتم تحرير مخالفة أو سحب رخصة ، مشيرا إلى أن مواجهة رفع التعريفة وجشع السائقين يحتاج إلى فرض رقابة مشددة على هؤلاء وتكثيف الوجود الأمنى داخل الموقف ، لضبط الامور ومواجهة أى انفلات فى أسعار الأجرة.

وأكد إبراهيم سالم- مواطن- أن هناك حالة من الجشع تنتاب السائقين إلى جانب الرعونة والتعنت بسبب رفض تحميل الناس يوميًا، مضيفًا "بنقف كل يوم أكثر من ساعة لكى نستطيع الركوب وممكن نفضل أكثر من ساعة لحد ما نعرف نركب، الناس بتجري على السيارات من قبل دخولها الموقف، وفيه عربيات بتكون موجودة ونروح نسأل يقولوا لنا مش هنحمّل.

فوضى بمواقف السيارات بالدقهلية

ويشير سالم إلى أن بعض السائقين بيختاروا يركبوا 4 بنات على الكرسي بدلًا من 3 ويزودوا على كل راكب جنيه، والشباب يقف في الشارع عادي، ومحدش يعرف ليه، وبتمنى من المسئولين ينزلوا ليشاهدوا بأنفسهم.

ولفت سامح محمود إلى أن بعض سائقى السيارات يقومون بعمل موقف خاص بهم بعيدًا عن أعين المرور وتقسيم خطوط السير وإجبار الركاب على النزول فى مناطق بعيدة عن الموقف العمومي لتزيد الأعباء على الأهالى، ويضيف أطالب بتطبيق القانون ووقف كل من يرتكب مخالفة لكن الموقف بلا رقابة نهائيًا.