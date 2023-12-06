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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تدعيم مستشفيات شمال سيناء بمختلف أجهزة الأشعة لاستقبال مصابي غزة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ 8 محافظات وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتاً الى تزويد مسستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR  وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

وأضاف “عبد الغفار” انه تم اصدار عقود صيانة لأجهزة أشعة الثدي بالوحدات المتنقلة لصحة المرأة وجهاز أشعة الثدي بمستشفى دسوق  وجهاز اشعة عادية بمستشفى حميات العباسية محافظة القاهرة، حرصاً على سلامة الأجهزة وضمان عملها بشكل فعال لخدمة المرضى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى ترخيص 82 منشأة طبية حكومية وغير حكومية تحوز أجهزة أشعة رنين مغناطيسي تتضمن 47 منشأة ضمن عمل اللجنة الفنية للأشعة.

وتابع "النادي" أنه تم المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزى وتلا المركزى وزاوية الناعورة المركزى بمحافظة المنوفية، وههيا المركزي وفاقوس العام بمحافظة الشرقة للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها.

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