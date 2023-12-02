بدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة لمتابعة إجراءات التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية

الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط مقرات اللجان

وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد وزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة بالمستشفيات ضمن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إعداد خطة قومية للتأمين الطبى لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان فى العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبى.

تقوم خطة التأمين الطبى على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، فى الأماكن التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأى طارئ.

الخطة تتضمن الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

ومرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية فى ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومى لرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أى حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة فى إنقاذ حالات الطوارئ.

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فإن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

وأكد «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولى الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطى من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلى مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم فى غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك التأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزراة الصحة.

وأشار«عبدالغفار» إلى أن الخطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وكان الأسبوع الماضى وقبل الإعلان عن خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية وبحضور قيادات ورؤساء الهيئات المختلفة بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة مديرى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا موسعا لمناقشة خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية مع بدء الانتخابات الأحد القادم، ناقش خلاله خطة كل قطاع بالوزارة للمشاركة بخطة التأمين الطبى والتى تشمل محاورها تقديم الخدمات (العلاجية، والوقائية، والإسعافية، الرعايات العاجلة)، للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية، ووضع آلية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية، وتشكيل لجنة إشراف مركزية بالوزارة لمتابعة خطة التأمين الطبى وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملها، والإفادة بتقارير دورية على مدار اليوم بالخدمات التى قدمت للمشاركين فى عملية الاقتراع وحالتهم الصحية.

وفى ذات السياق أكد وزير الصحة أهمية التعاون لتيسير عملية اقتراع ذوى الهمم من خلال توفير كراسى متحركة داخل اللجان الانتخابية.