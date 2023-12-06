محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفلد في الدوري الإنجليزي

يتقابل فريقا ليفربول وشيفيلد يونايتد، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ 15من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة شيفلد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزًا مهما على حساب فولهام في الجولة الماضية، ليواصل ملاحقة آرسنال على قمة الترتيب، ليصل إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، يسعى شيفيلد للهروب من قاع الجدول بتحقيق نتيجة ايجابية أمام الريدز بعد تواجده في المركزالاخير بجدول الترتيب برصيد خمس نقاط.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنتطلق صافرة مباراة ليفربول أمام شيفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول وشيفيلد، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.



ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط.