مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بمناقشة مستقبل غزة قبل وقف العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مستقبل غزة هو مستقبل كل فلسطيني، ولن يستطيع أحد فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يعاني من القصف منذ أكثر من شهرين، والذي يرغب من خلاله جيش الاحتلال تطبيق مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على استهداف حركة حماس وتزعم بذلك والحقيقة أنها تستهدف الشعب الفلسطيني والوجود الفلسطيني، وتستخدم كل الوسائل الممكنة لإبادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وليس شعبين وقضية واحدة

وتابع: " الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وليس شعبين وقضية واحدة وليست اثنين، ومن يريد التحدث عن سلام منطقي، فهم جاهزون لاستماعه، والكلام المنطقي في الوقت الحالي هو أن مستقبل قطاع غزة يكون في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "نحن غير جاهزين للحديث عن أي تفاصيل حول مستقبل غزة بعد الحرب قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن العبث أخلاقيا ووطنيا أن يتم الخوض في هذه التفاصيل والشعب يذبح في قطاع غزة، أوقفوا المجازر في قطاع غزة ومن ثم نتحدث".

لن نخوض في أي سيناريوهات عبثية قبل وقف العدوان على قطاع غزة

وأشار أنه لن يخوض في أي سيناريوهات عبثية قبل وقف العدوان على قطاع غزة، ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب الفلسطيني، “الحكم والمسؤولية له وقته، ولكن يجب أن يكون هناك أولوية، والأولوية في الوقت الحالي هو العمل على وقف العدوان والمذابح في الشعب الفلسطيني”.

وقالت الدكتورة إيمان طرابلسي، متحدث اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، إن الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه في الوقت الحالي، وتتجاوز العديد من الأحاديث، وأصبح لا يوجد أي مكان آمن داخل قطاع غزة في الوقت الحالي.

وأضافت"طرابلسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية، خاصة في منطقة خان يونس، في ضوء موجات نزوح غير عادية، ويوجد نازحين عديدين إلى خان يونس اضطروا إلى النزوح بشكل كبير بسبب ما يحدث من قصف بسبب عمليات العنف من قبل جيش الاحتلال.

وتابعن “طرابلسي” أن الصليب الأحمر لم يكن جزء من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، إلا أنه يتم العمل على تنسيق عمليات التبادل للأسرى.