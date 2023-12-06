"دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" بمشاركة اتحاد طلاب جامعة أسيوط

جامعة الأقصر تنظم لقاء ثقافي

شاركت إدارة الاتحادات الطلابية في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط مجموعة من اتحاد طلاب جامعة أسيوط والكليات بجامعة أسيوط في فعاليات اللقاء التثقيفي التي نظمتها جامعة الأقصر بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية".

نظمت جامعة الأقصر هذا اللقاء تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة برعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر. حضر اللقاء الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والفنان طارق الدسوقي وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوفود من الجامعات المشاركة بإقليم الصعيد.

تم عقد لقاء للشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص مع طلاب جامعة أسيوط والجامعات المشاركة على هامش الفعاليات. وحث الدكتور حمدي محمد حسين طلاب جامعة أسيوط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني، مشددًا على أهمية نشر الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتحقيق الديمقراطية وإثبات أن مصر دولة ديمقراطية تسعى لاستكمال المشروعات التنموية.

أضاف رئيس جامعة الأقصر أن المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية بشفافية ومسئولية.

تم تنظيم هذا اللقاء تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وقام بالاعداد والتنفيذ الدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط.

تهدف فعاليات اللقاء الثقافي إلى توعية الطلاب حول أهمية دورهم في الحياة الانتخابية، وتعزيز الوعي السياسي لديهم. كما تهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وكيف يمكن للشباب أن يساهموا في تشكيل مستقبل البلاد بوضع المشاريع والأفكار التي تخدم مصلحة الجمهور وتعزز تنمية المجتمع.

تم تنظيم اللقاء بشكل تفاعلي وشمل عدة فقرات منها النقاشات والورش العمل، حيث تمكن الطلاب من التعبير عن آرائهم وأفكارهم حول العملية الانتخابية وتحدياتها، وتم التطرق لأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الطلابية والتأثير على صناعة القرار.

وقد قدم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية دور الطلاب الجامعيين في الحياة الانتخابية والسياسية. وشدد على ضرورة تعزيز دور الشباب في تشكيل المستقبل والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.

وقد أشاد الطلاب الحاضرون بإقامة هذا اللقاء الثقافي وأبدوا رغبتهم في المشاركة المستقبلية في فعاليات مماثلة تهدف إلى توعية وتثقيف الشباب حول الحياة السياسية والانتخابات.

إن هذه المبادرات الثقافية التي ينظمها الاتحاد الطلابي بجامعة أسيوط تعكس التزام الطلاب بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والديمقراطية، وتسعى إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول يتحمل مسؤولياته تجاه مجتمعه وبلده.

نأمل أن تتواصل هذه الفعاليات التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات، وأن تستفيد منها الجامعات والكليات المختلفة في مصر كوسيلة لبناء مستقبل أفضل وتعزيز التنمية الشاملة للبلاد.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات