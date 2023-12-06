امرأة في السبعين من عمرها تصبح أماً لتوأم بأوغندا "الأكبر سناً في أفريقيا"

أعلن طبيب أوغندي أن امرأة أوغندية تدعى سافينا ناموكوايا تبلغ من العمر 70 عاماً، أنجبت توأماً، "صبياً وفتاة" .

واوضحت التقارير الطبية أن سوفينا "الأم الجديدة" ، فهي الأكبر سنا في أفريقيا، وكان الأمر بمثابة "معجزة".

واعربت سافينا ناموكوايا عن فرحتها بوصول الأطفال المولودين في منشأة صحية بالعاصمة كمبالا، حيث خضعت المرأة لعلاج الخصوبة.

وقال الدكتور إدوارد تامالي سالي، الذي ساعد المرأة أثناء حملها وولادتها، "إنه إنجاز استثنائي، أن نعطي توأماً لأكبر أم في أفريقيا".

حيث كانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلتها منذ ثلاث سنوات، بعد أن لقبت بـ " المرأة الملعونة " لأنها لم تنجب أطفالاً من قبل.



واضاف سالي إن المرأة والتوأم لا يزالان في مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة الذي أسسه ولكنهما بصحة جيدة.

واشارت ناموكوايا، التي تعيش في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب كمبالا: "لا أستطيع التعبير عن فرحتي الآن، وقالت: "في سن السبعين، التي تعتبر غير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، ها هي معجزة التوأم".

وقالت المرأة إنها أنجبت طفلة في عام 2020، بعد أن وُصفت بأنها "امرأة ملعونة" لأنها كانت في السابق عديمة الإنجاب ، وتوفي زوجها الأول في عام 1992، وتركها بلا أطفال، وفي عام 1996 التقت بشريكها الحالي.



وأعربت ناموكوايا عن صدمتها لأن شريكها لم يقم بزيارتها بعد ، وعلقت: "ربما هي غير سعيدة لأنني أنجبت توأماً، لأن الرجال لا يريدونها أن تحمل أكثر من طفل واحد، خوفاً من أن تكون هناك مسؤوليات مرتبطة بهذا الأمر".

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