بانينكا: لعبت ضد الزمالك وإنتقال صلاح للدوري السعودي خسارة لمسيرته

أوضح أسطورة التشيك أنتونين بانينكا، صاحب أشهر ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، أنه يعرف نادي الزمالك في مصر.



وقال بانينكا، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "في الواقع أنه لم يكن لدينا في ذلك الوقت أي معلومات أو خبرات مع كرة القدم في مصر. لكن على المستوى الشخصي قمت بزيارة لمصر مع نادي بوهيميانز براج لعبنا هناك ثلاث مباريات مع نادي الزمالك وأخري في الإسكندرية والأخيرة في طنطا".

وأضاف: "صلاح والنني أسماء يعرفها العالم كله وهم مصريون وعلى حد علمي أن مصر فازت بكأس أفريقيا سبع مرات وهذا دليل واضح على أنهم الأفضل في أفريقيا".

وعن إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية، علق: "من وجهة نظري أنه لاعب لديه مهارات عالية لكن المنافسة قوية وخاصة في وجود نجوم مثل رونالدو وميسي مما يجعل المنافسة صعبة للغاية".

وأتم بالحديث عن رأيه في انتقال محمد صلاح للدوري السعودي: "أعتقد أن رأيي ليس مهما للغاية ولكن برأيي أن اللاعبين ينتقلون للسعودية بسبب العروض المالية الكبيرة التي تقدمها المملكة ولكن على صلاح أن يختار إما الرياضة أو المال ولكن بأي حال انتقاله يعتبر خسارة في مسيرته الكروية".