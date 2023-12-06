بانينكا يستعيد ذكريات ركلة الترجيح التاريخية في نهائي اليورو (فيديو)

كشف أسطورة التشيك أنتونين بانينكا، صاحب أشهر ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، أنه لو لم ينجح في تسجيل ركلته الشهيرة في شباك ألمانيا بنهائي يورو 1976، لكان الآن عاملا في أحد المصانع.



وقال بانينكا، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "هذه الطريقة خطرت على بالي قبل المباراة بعامين، حيث كنت أنتظر بعد كل تمرين مع الحارس، وكنا نتمرن على ركلات الجزاء ولكي يكون هناك نوع من التحفيز كنا نتراهن على المال أو الشوكولاتة وكنت أجتهد لتسديد الأهداف".



وبسؤاله عما كان سيحدث لو أهدر ركلة الجزاء، أجاب: "في الحقيقة إن لم أحرز هذا الهدف كنت سأصبح عاملا في إحدى مصانع الصناعات الثقيلة التي كنت أتدرب فيها وقتها".

وعن أفضل لاعب سدد ركلات الجزاء بطريقته، كشف: "في البداية أنا سعيد بأن هناك لاعبين كرة قدم عالميين يقومون بتسديد ركلات الجزاء على طريقتي وأن هذه الفكرة لا زالت تنفذ لأكثر من 50 عام فقد شاهدت رونالدو، ميسي، زيدان، كارلوس، بيرلو، إبراهيموفيتش وكلهم نجوم. ولم أكن أتوقع أبدا أن هذه الطريقة ستدخل التاريخ".