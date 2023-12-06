بانينكا: أرشح انجلترا وفرنسا للقب يورو 2024

أكد أسطورة التشيك أنتونين بانينكا، صاحب أشهر ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، أنه لازال يتابع كرة القدم، رغم بلوغه عامه الـ75، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تتوج أحد منتخبات إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، أو إيطاليا بلقب يورو 2024 المقبل.



وقال بانينكا، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "بالطبع كرة القدم هي حب حياتي فقد أمضيت طيلة حياتي ممثلا لنادي بوهيميانز براج وحاليا أشغل منصب رئيس النادي وأذهب لمشاهدة جميع المباريات المحلية كما أتابع الدوريات المحلية والأوربية لذلك أعتقد أن لدي خلفية عما يحدث".

وأضاف صاحب الـ75 عاما: "بسبب أن الرياضة تجعلني سعيدا فأنا أحافظ على ممارستها بلعب التنس أو الجولف، ببساطة أنا لا أستغنى عن الرياضة".

وعن بطولة يورو 2024، ومن يرشحه للقب، أجاب: "للأسف التشيك لن تكون ضمن تلك الدول، لكني أعتقد أن المنتخبات الجيدة كثيرة على الساحة الأوربية مثل إنجلترا، وفرنسا، والبرتغال، وأسبانيا ربما إيطاليا أيضا وأتمنى أن يظهر كل عام حصان أسود يجعل المنافسة على اللقب قوية".

وبسؤاله هل التتويج بيورو 1976 اللحظة الأفضل في مسيرته، أجاب: "حسنا، خلال مسيرتي الكروية كان هذا الفوز الأفضل ضمن النجاحات التي حققتها ولكن أعتبر أن اللعب مع أفضل لاعبي كرة القدم في العالم ذلك الوقت هو أيضا فرصة عظيمة بالنسبة لي وكانت علاقتي بهم طيبة جدا وكانوا كلهم متواضعين".

وزاد: "كانوا مشهورين جدا وكنت الأقل شهرة من بينهم ولكن كانوا يعاملونني بكل تواضع وعلى نفس المستوي وشعرت أنني واحد منهم وأتذكر منهم حارس كرة القدم العالمي لاشين وكذلك اللاعب الألماني بكنباور".