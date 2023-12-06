"تربية نوعية" بأسيوط تشجع السياحة الدخلية بزيارة لدير العذراء ومعهد الملك فؤاد

نظمت وحدة تنمية والتنشيط السياحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط زيارة لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط إلى دير السيدة العذراء بدرنكه ومعهد الملك فؤاد الأزهري وتهدف هذه الزيارات إلى تعريف الطلاب بالمعالم السياحية الهامة والمهمة من الناحية الثقافية والتاريخية في منطقة أسيوط وتأتي هذه الزيارة والبرامج السياحية الأخرى التي تنظمها وحدة تنمية والتنشيط السياحي بجامعة أسيوط في إطار سعي الجامعة لتوفير تجارب تعليمية تربوية فريدة للطلاب، تساهم في تنمية شخصياتهم وتعزيز قيم التسامح والاحترام للتراث والثقافات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة وتنمية تواصل مستدام مع المجتمع.

تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف فريق من وحدة التنمية والتنشيط السياحي بجامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة، بقيادة فريال محمد وعمرو الشيخ عبدالرحيم وأسماء أبو الغيط من وحدة التنمية والتنشيط السياحي ومني اليمني من وحدة العلاقات العامة. وتمت هذه الزيارات برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقامت بالاعداد والتنفيذ هبة حجازي مسئولة التنشيط السياحي بجامعة أسيوط

وأكدت هبه حجازى مسئول التنشيط السياحي بجامعة أسيوط علي أهمية تنظيم البرنامج السياحي لإثراء المعرفة وتوسيع آفاق الطلاب في مجال الثقافة والتاريخ. واستهدف البرنامج طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، حيث تم تنظيم زيارة إلى دير السيدة العذراء بدرنكه ومعهد الملك فؤاد الأزهري.

وأشارت هبة بأن الزيارة لدار السيدة العذراء بدرنكه تضمنت جولة داخل المكان المقدس والاطلاع على التراث الديني والثقافي المتنوع الذي يحمله الدير. كما تم إلقاء محاضرة توعوية عن تاريخ الدير وأهميته الدينية والثقافية لأهالي المنطقة.

وأضافت حجازي بأن الزيارة إلى معهد الملك فؤاد الأزهري فقد استهدفت تعريف الطلاب بالأهداف والرؤية العلمية للمعهد، وتقديم نماذج عملية عن مساهمته في إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة لخدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وقالت هبة حجازي المسئولة عن التنشيط السياحي والتوعية الثقافية بالوحدة، "إن هذا البرنامج السياحي يأتي في إطار سعينا لتوسيع مدارك الطلاب وإثراء معرفتهم بالتراث الثقافي والديني في مصر. نحن نسعى لتوفير بيئة تعليمية ثرية وتجربة فريدة لهم، تمكنهم من التعرف على قصص النجاح والإلهام من الأماكن التاريخية والثقافية في البلاد".

وأشادت هبة بدور الطلاب في تفعيل البرنامج ومشاركة المعلومات والتجارب التي اكتسبوها خلال الزيارة. كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل فريق الإشراف والتنظيم، والذين عملوا جاهدين لضمان نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت مسئول التنشيط السياحي بجامعة أسيوط بأنه في العديد من الجامعات حول العالم، تُعَدُّ وحدات التنمية والتنشيط السياحي من بين الأقسام المهمة التي تعنى بتطوير وتعزيز السياحة في المنطقة الجامعية وتعزيز وعي الطلاب بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة المحيطة بهم. واحدة من هذه الوحدات هي وحدة التنمية والتنشيط السياحي بجامعة أسيوط في مصر.

وأشارت هبة بأن هذه الزيارات تعكس التزام وحدة التنمية والتنشيط السياحي بتطوير السياحة الداخلية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب. يعتبر السياحة واحدة من القطاعات الحيوية في مصر، وتعمل الجامعات على توعية الشباب بأهميتها وتشجيعهم على استكشاف مختلف المعالم السياحية في البلاد.

وأعربت هبة حجازي مسؤولة التنشيط السياحي عن سعادتها بنجاح البرنامج السياحي وتأثيره الإيجابي على الطلاب. أكدت أيضًا على أهمية تعزيز العلاقة بين الطلاب والمعالم السياحية في منطقتهم ودور الجامعة في توفير الفرص لتعلم الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية.

وأكدت هبة بأن تنظيم البرنامج السياحي مع طلاب كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط يُعَدُّ خطوة إيجابية في تعزيز السياحة الداخلية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب. يأمل الجميع أن يكون لهذا النوع من الأنشطة تأثير إيجابي على التعليم والتنمية الشخصية للطلاب ويشجعهم على استكشاف المزيد من الأماكن السياحية في المستقبل.

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة

طلاب وطالبات تربية نوعية بأسيوط أثناء تشجيع السياحة