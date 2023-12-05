رئيس القطاع الديني وأمين مجلس الشئون الإسلامية على رأس قافلة دعوية للرحاب

تنطلق الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م قافلة دعوية على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تتضمن مقرأة للواعظات من سورة النجم، ومقرأة للأئمة من سورة الكهف، ومقرأة للجمهور، وابتهالات دينية.

القافلة بعنوان الإيجابية

وزارة الأوقاف المصرية

هذا بالإضافة إلى إقامة البرنامج التثقيفي للأطفال، وسيؤدي أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "الإيجابية" على النحو التالي:

الدكتور هشام عبد العزيز علي- رئيس القطاع الديني - مسجد الرحمن (الأحمر) - الرحاب.

د/ محمد عزت - أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مسجد عبد الرحمن بن عوف - الرحاب.

د/ سعيد حامد - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة - مسجد بلال بن رباح - الرحاب.

د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - مسجد عمار بن ياسر - الرحاب.

ش/ إسلام النواوي - إمام وخطيب بوزارة الاوقاف - مسجد مصعب بن عمير - الرحاب.