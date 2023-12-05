صندوق رعاية المبتكرين بجامعة أسيوط ينظم لقاءً حول مسابقة حافز الابتكار

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي في جامعة أسيوط لقاءً تعريفيًا حول صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF وجلسة عمل مصاحبة حول مسابقة حافز الابتكار 2024 في قاعة المناقشات بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط.

نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع إدارة النشاط العلمي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط لقاءً تعريفيًا حول صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وجلسة حوار حول مسابقة حافز الابتكار 2024. تأتي المسابقة في إطار حرص الصندوق على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين في الجامعات المصرية ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن حيدر، مستشار الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بإشراف أحمد هاشم وأحمد مصطفى ومحمود الكاشف ومحمد حنفي.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وأحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وتم التنظيم والتنفيذ بواسطة وليد زيدان، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي في جامعة أسيوط

حيث انطلقت الجلسة التعريفية بتقديم شرح شامل حول صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، وهو صندوق تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم المصري، بهدف دعم وتمويل المشروعات الابتكارية وتشجيع الشباب الموهوبين على تطوير أفكارهم وتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية مبتكرة.

تم تسليط الضوء أيضًا على مسابقة حافز الابتكار ٢٠٢٤، والتي تعتبر فرصة رائعة للطلاب المبتكرين والنوابغ لتقديم مشاريعهم المبتكرة والفوز بجوائز قيمة. تهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي بين الشباب وتوجيههم نحو تحقيق إنجازات استثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي إطار الجلسة، تم توفير جلسة عمل تفاعلية حيث تمكن الحضور من طرح الأسئلة والاستفسارات حول كيفية المشاركة في مسابقة حافز الابتكار وكذلك طرق التقديم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. كما تم تسليط الضوء على الفرص الحالية والمستقبلية التي يمكن للشباب المبتكر الاستفادة منها من خلال الصندوق.

يعتبر هذا اللقاء التعريفي بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومسابقة حافز الابتكار فرصة قيمة للطلاب والشباب الموهوبين في جامعة أسيوط للتعرف على برامج الدعم المتاحة لهم والاستفادة منها في تحقيق رؤيتهم الابتكارية وتطوير مهاراتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا. نأمل أن يحقق هذا اللقاء التعريفي تأثيرًا إيجابيًا ويشجع المزيد من الشباب على المشاركة في المسابقة والاستفادة من فرص الدعم والتمويل المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء