جامعة أسيوط تعلن عن مشاركة طلابها في مهرجان "إبداع 12"

أعلنت جامعة أسيوط عن دعوة طلابها للمشاركة وتسجيل أسمائهم في إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط للمشاركة في مهرجان "ابداع 12" تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

يهدف مهرجان "ابداع 12" إلى تشجيع الابتكار والإبداع بين طلاب جامعة أسيوط، حيث سيشمل المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى استثمار مواهب ومهارات الطلاب.

تعتبر هذه الفعالية فرصة رائعة للطلاب للإبداع والتعبير عن أنفسهم في العديد من المجالات، مثل المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والرواية والشعر والفوتوغرافيا وغيرها. سيتم توفير المعدات والموارد اللازمة للطلاب لتنظيم العروض والورش الفنية.

تأتي هذه المبادرة مع الحرص الكبير من جامعة أسيوط على تطوير المهارات الفنية والإبداعية لدى طلابها، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم. كما تعد هذه المناسبة فرصة للتواصل والتعارف بين الطلاب وتبادل الخبرات والمعرفة.

يجب على الطلاب الراغبين في المشاركة في المهرجان التسجيل لدي إدارة الأسر الطلابية بجامعة أسيوط، حيث سيتم تحديد وتنظيم الفعاليات وفقًا للأعداد والاهتمامات المختلفة للطلاب المشاركين.

نرجو أن يكون هذا المهرجان فرصة مثمرة للطلاب لتجسيد أفكارهم وتحقيق إبداعهم في مختلف المجالات الفنية. إن جامعة أسيوط تعتز بمواهب طلابها وتسعى جاهدة لدعمهم وتطوير مهاراتهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم الإبداعية.