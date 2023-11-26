شباب المقاولون العرب يهزم زد في بطولة الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب لمواليد عام 2003 الفوز السادس على التوالي دون هزيمة، ذلك بعد الفوز على زد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

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سجل اللاعب يوسف عزب هدف المقاولون الأول والفوز للذئاب ذلك في الدقيقة 37 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت خارج الأرض ، ضمن منافسات دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

الجهاز الفني لفريق المقاولون للشباب:



و يتكون الجهاز الفني لفريق شباب المقاولون، بقيادة المدير الفني عبد العزيز مصطفي زيزو من:

سعد عبد الباقي مدرب الفريق و تونسي سيد مدرب حراس المرمى و نادر نشأت مخطط أحمال و سعيد صابر إداري الفريق و إسلام إسحاق أخصائي إصابات الملاعب.