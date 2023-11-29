مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر دائمًا سباقة في تقديم الدعم لشعبنا وقضيتنا

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن لمصر دور إيجابي تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين، وجهود مصر في الهدنة بين فلسطين وإسرائيل، مشددًا على أن مصر دائمًا سباقة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

دور مصر في حرب غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر دولة محورية وأكبر دولة عربية في المنطقة، فعليها دور كبير تجاه القضية الفلسطينية، منذ عقود كبيرة.

وأوضح أن الإسرائيليين كانوا يتوهمون أن مصر والأردن ربما يسكتوا ولكن موقف البلدين كان شجاعًا وقويًا، مؤكدا أن مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن العدوان الإسرائيلي على غزة والتي تحاول أن تبرره بما حدث في 7 أكتوبر هو عدوان يرتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينا في الوقت نفسه أن إسرائيل استغلت هذه الفرصة واستثمرتها في استخدام مخطط كبير وقديم طالما تحدث عنه قادة الاحتلال وهو محاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار الهباش، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، إلى أن الهدنة الإنسانية خطوة جيدة لوصول المساعدات وتبادل الأسرى، معربا عن أمله في اكتمالها من الجميع، كما نوه بأن مصر تواصل جهودها وكذا قطر من أجل تثبيت هذه الهدنة ووقف العدوان إلى أمد غير محدود وأن يكون شاملا إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع إننا نريد إعادة الاعتبار إلى الأصول والأسس الأساسية الحقيقية للقضية الفلسطينية، مضيفا إن قضيتنا قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال.

وحول إعلان كتائب القسام تأجيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الإسرائيليين والتهديد الإسرائيلي بعودة العمليات العسكرية في حال عدم تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، قال الهباش إننا لا نشعر باستغراب من حدوث هذا لأننا على علم بالتلاعب والمراوغة والمخادعة التي تتميز بها دولة الاحتلال، ويجب على العالم أن يحاصر هذه الدولة التي ترتكب كل جرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني.