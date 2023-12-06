ندوات تعريفية بجامعة المنصورة لتأهيل الشباب الجامعي للقيادة

بدأت جامعة المنصورة اليوم عقد أولى الندوات التعريفية لبرنامج تأهيل الشباب الجامعى للقيادة بكلية التربية الرياضية برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعه ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية بالجامعة ، أحمد العشري هلال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة .



وذلك بحضور الدكتور ايهاب البراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة داليا رسلان منسق البرنامج، الدكتور حسام جوده رئيس قسم الترويح الرياضي ، اميره مدني من فريق العمل بالبرنامج.



و سيتم عمل ندوات تعريفية بجميع الكليات عن البرنامج وكيفية التسجيل به وبعدها سيتم عمل اختبار معرفي الكتروني لجميع الطلبه التی قامت بالتسجيل في جميع المجالات: (نفسية ، سياسية ، اداره محلية، رياضىة ، فنية، تنمية مستدامة 2030، اقتصادية، تاريخ) وسيقوم بوضع الاسٸلة خبراء في جميع هذه المجالات وبعدها سيتم عمل مقابلات شخصية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

